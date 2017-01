«Je voulais simplement des excuses»

La transgenre qui a porté plainte à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) de Saint-Hyacinthe après qu’un employé lui ait dit Monsieur assure qu’elle voulait simplement des excuses.

En entrevue à l’émission Denis Lévesque, Huguette St-Denis est revenue sur la polémique de l’utilisation des termes «monsieur» et «madame» au sein de la société d’État.

«Je n’avais pas de revendications. Je voulais juste qu’on me présente des excuses», a-t-elle assuré.

Elle se dit prête à ce que la SAAQ divulgue sa plainte pour que la population en connaissance le contenu.

«Je leur proposais de venir parler de la réalité trans et de la façon de réagir.»

Mme St-Denis assure qu’un employé de la SAAQ de Saint-Hyacinthe a fait «exprès» de l’appeler Monsieur par l’interphone alors qu’elle s’était présentée à son guichet pour renouveler son permis de conduire le 21 juin dernier.

«Il m’a dit d’aller m’assoir dans la salle. Mais ça ne me tentait pas vraiment, que les gens me regardent,etc. Je me suis donc installé près de son comptoir. Et là, il a fait l’appel par l’interphone en m’appelant Monsieur St-Denis», a-t-elle expliqué.

«Je ne me suis pas fâchée vraiment sur le moment. Une fois que j’ai récupéré mes documents, je suis partie vite. Mais j’avais oublié quelque chose. Il m’a rappelé Monsieur St-Denis à l’interphone. Je pense que c’était pour m’écoeurer.»

Huguette St-Denis a ensuite porté plainte, fâchée par la situation.

Elle n’a pas reçu d’excuses de la part de l’employé en question et dit ne pas s’être rendue à la SAAQ pour aller chercher son permis depuis.

Mercredi matin, la direction de la SAAQ de Saint-Hyacinthe avait assuré qu’aucune directive sur la façon de s’adresser à la clientèle n’avait été émise et que chaque fonctionnaire devait agir selon son bon sens.