Le 33e Gala reconnaissance de la CCIRN se tiendra en avril

Les entrepreneurs seront à l'honneur le 8 avril lors du 33e Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette.

La soirée se déroulera sous le thème «Lumière sur l'entrepreneuriat» et honorera les chefs d'entreprise de la région dans neuf catégories.

Les entreprises intéressées peuvent soumettre leurs candidatures jusqu'au 23 février.

La présidente de l'organisme, Chantal Pilon, souligne qu'il s'agit également d'une occasion pour les entrepreneurs de faire du réseautage.

«Le gala vise l’ensemble des entrepreneurs, donc des membres principalement de la Chambre de commerce, mais aussi tous les entrepreneurs, que ce soit des entreprises, organismes, travailleurs autonomes. C’est vraiment le rassemblement des gens d’affaires de Rimouski et on prend un moment pour venir se donner la petite tape dans le dos, parce que comme entrepreneur, on le fait très rarement.»

Un Prix Hommage et un Prix Coup de cœur seront également remis.