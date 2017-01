Le mur de la honte de Trump

Donald Trump pose les premières briques symboliques de son mur.

«Une nation sans frontière n’est pas une nation», a-t-il déclaré en annonçant aujourd’hui la signature de deux décrets contre l’immigration clandestine.

Avec son premier décret, le président américain ordonne la construction immédiate d’un mur à la frontière avec le Mexique. Son second décret vise les immigrés clandestins déjà présents aux États-Unis.

«Il m’inquiète ce gars-là, admet Luc Lavoie, à l’émission «La Joute». [Trump] a dit: on commence la construction immédiatement, on ne sait pas trop combien ça va coûter, environ de 18 à 20 milliards et le Mexique va payer. Mais le Mexique dit: "tu peux aller te faire voir, on ne paiera pas pour ce mur-là". Donc, on va de l’avant. Et là, il vient juste de dire qu’il allait à nouveau inciter la CIA et d’autres agences de sécurité à utiliser la torture pour mettre fin au terrorisme.»

Le président Trump, loin de reconnaître son «mensonge» sur une prétendue fraude électorale qui, à son avis, expliquerait que Hillary Clinton a obtenu presque 3 millions de votes de plus que lui à la présidentielle, persiste et signe, soutient Luc Lavoie.

«Au lieu de reculer et de dire qu’il a menti, il est dans les faits alternatifs là, il a décidé qu’il allait lancer une vaste enquête sur les fraudes électorales», dit-il.

«Il n’y a jamais rien qui se retourne contre lui, note Bernard Drainville, quand l’animateur de «La Joute» lui demande si cette enquête pourrait lui être néfaste si elle devait conclure qu’il a effectivement menti.

«Un mur dans ta face mon chum»

Revenant sur le projet de mur de Trump, M. Drainville s’interroge sur la pertinence de faire cette annonce à ce moment précis: «[Trump] s’apprête à renégocier l’ALENA avec les Mexicains. Or, mettez-vous à la place des Mexicains, qui débarquent à Washington pour voir s’il y a moyen de s’entendre avec ce bonhomme-là. Puis, au moment où le ministre mexicain des Affaires étrangères débarque à Washington pour préparer la venue de son président d’ici la fin du mois, l’autre lui annonce: "on va te faire un beau mur dans ta face mon chum"», commente-t-il.

De son côté, Luc Lavoie rappelle que l’accord de libre-échange avait été négocié à l’époque dans le but d’augmenter le niveau de vie au Mexique pour faire diminuer le nombre d’immigrants illégaux traversant la frontière américaine.

«Honteux!»

«Savez-vous que depuis deux ans, pour la première fois depuis des décennies, le mouvement migratoire est à l’inverse : il y a plus de Mexicains qui sont retournés chez eux qu’il y en a qui ont traversé aux États-Unis. C’est à ce moment-là qu’on bâtit le mur, dit-il. Pourtant, l’ALENA avait augmenté le niveau de vie des Mexicains, une économie moderne s’y développait et là, on ferme ça à double tour et on vous fait un mur. C’est honteux!»

«L’ALENA visait à faire grandir une classe moyenne de Mexicains pour qu’ils puissent éventuellement consommer eux aussi des produits américains, canadiens ou québécois. Si on met un mur et qu’on freine le développement économique du Mexique, je ne suis pas sûr qu’à moyen et à long terme, nous allons en sortir gagnants», conclut Bernard Drainville.

Voyez dans la vidéo ci-dessus un extrait de l’émission «La Joute».