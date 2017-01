Les pharmaciens, les souffre-douleurs du ministre Barrette, selon Lisée

Au lendemain du reportage de l’émission «J.E.» sur la famille Coutu, le chef du Parti québécois (PQ) soutient que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ne devrait plus s’occuper des négociations avec les pharmaciens.

Jean-François Lisée croit que c’est le nouveau président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, qui devrait négocier avec les pharmaciens et avec les médecins pour les frais accessoires.

«C’est clair que M. Barrette est incapable de mener une négociation de bonne foi», a déclaré le chef du PQ, en entrevue à 100% Nouvelles, sur les ondes de LCN.

«On fait des propositions pour réduire les prix des médicaments, M. Barrette les rejette toutes. Il veut faire payer les pharmaciens», a-t-il dit, ajoutant que le ministre de la Santé n’aime pas les pharmaciens et qu’ils sont ses souffre-douleurs.

Selon M. Lisée, des investissements sont menacés dans le domaine pharmaceutique, car M. Barrette «crée de l’incertitude».

«Les pharmaciens font des propositions qui sont raisonnables et qui sont rejetées par M. Barrette», a ajouté le chef du PQ.

«Au Québec, on a des fabricants de médicaments innovateurs, des fabricants de médicaments génériques, on a des distributeurs, on a une entreprise magnifique comme celle de Jean Coutu, et tout ce monde-là a été mis dans une insécurité permanente par les politiques de Gaétan Barrette», a conclu Jean-François Lisée.

Le ministre de la Santé a coupé dans les ristournes aux pharmaciens et a réduit leurs honoraires. Le conflit entre l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) et Québec dure depuis 2015 et est en arbitrage.

Les Coutu ont demandé, depuis plusieurs mois, une rencontre avec le premier ministre, Philippe Couillard, ainsi qu’avec le ministre de la Santé, Gaetan Barrette, et les ministres aux portefeuilles économiques. En vain. Ils n’ont reçu aucune réponse de Québec.