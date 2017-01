Mel C relance les dés pour une réunion des Spice Girls

Les Spice Girls ont fêté leurs 20 ans l’an dernier, et certaines rumeurs évoquaient une possible reformation du groupe. Trois d’entre elles, Geri Horner, Emma Bunton et Melanie Brown, ont ensuite annoncé via une vidéo YouTube et un nouveau site Internet la création du groupe GEM, qui est lui aussi tombé à l’eau quelques mois plus tard.

De son côté, Mel C, qui n’était pas annoncée au sein de ce nouveau projet, pense que tout est encore possible... mais pas pour le moment. « Peut-être », a-t-elle répondu sur le plateau de l’émission « Lorraine » ce matin, lorsqu’on l’a questionnée sur son envie de reformer les Spice Girls.

Elle aimerait toutefois que l’on cesse de l’interroger à ce sujet. « Il y a eu des spéculations (au sujet d’une réunion) depuis que Geri est partie en 1998 ! L’an dernier, c’était le 20e anniversaire, donc ça aurait été la parfaite opportunité, mais ça n’a simplement pas marché. On dit toutes qu’à un moment, peut-être qu’il se passera quelque chose. »

Cela semble toutefois compromis, puisqu’aux dernières nouvelles, Victoria Beckham, devenue styliste, aurait attaqué ses anciennes camarades en justice, pour les empêcher de chanter les titres des Spice Girls qu’elle a en partie écrits. Selon The Sun, elle aurait envoyé des « courriers juridiques agressifs » à Mel B, Geri Horner et Emma Bunton.

« C’est une manière très triste de voir les choses se terminer après tout ce qu’elles ont traversé. Les filles sont dévastées », avait confié une source à la publication.