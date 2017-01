Paris Jackson a peur pour Justin Bieber

Parce qu’elle a vu son père travailler au-delà de ses limites, la fille du regretté «Roi de la pop», Paris Jackson, craint pour la vie d'une autre vedette, Justin Bieber.

En effet ce dernier travaille avec les mêmes promoteurs qui seraient, d'après elle, responsables de la mort de Michael Jackson.

Dans une entrevue accordée au magazine «Rolling Stone», elle explique même que ce dernier s’inquiétait de son épuisement en confessant à sa fille «ils vont me tuer un jour». « Je lui disais, va faire une sieste, tu sembles fatigué, poursuit-elle. On était dans le salon en train d'assister à nos cours à la maison, et l'on pouvait voir de la poussière tomber du plafond et des bruits de piétinement qui indiquaient qu'il était en train de répéter.»

Pour Paris Jackson, AEG Live Official qui s'occupait de produire les concerts de Michael Jackson, «This Is It», est en partie responsable de la mort de son père.

«AEG Live ne traite pas ses artistes correctement, indique-t-elle dans la publication. Il les essore jusqu'à la dernière goutte et les fait travailler jusqu'à la mort.» <

C'est au cours du dernier concert de Justin Bieber qu'elle a pu voir le même type de fatigue.

«Il était épuisé, on sentait qu'il se forçait à paraître à l'aise, indique-t-elle. J'ai regardé mon billet et j'ai vu AEG Live, et j'ai repensé à la manière dont mon père était fatigué tout le temps, mais n'arrivait pas à dormir. Parfois il disait qu'on allait le tuer. Ça ressemble à une théorie du complot et ça a l'air complètement faux, mais tous les vrais admirateurs et tout le monde dans la famille le savait.»

Paris Jackson indique qu'elle prend son temps pour obtenir justice sur la mort de son père.

«C'est comme un jeu d'échec, et j’essaye de jouer à ce jeu de la bonne façon. C'est tout ce que je peux dire pour le moment», a-t-elle annoncé.

Michael Jackson est décédé en juin 2009. Son docteur personnel, le docteur Conrad Murray, a été reconnu coupable d'homicide involontaire pour avoir prescrit à son patient un anesthésique puissant du nom de Propofol.