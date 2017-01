Pas d’alliance avec le PQ, prévient Khadir

Il n’y aura jamais d’alliance politique ou gouvernementale entre le Parti québécois et Québec solidaire, prévient le député Amir Khadir.

L’élu solidaire convient que des «ententes» ou des «pactes» de non-agression pourraient voir le jour entre les deux formations politiques dans des circonscriptions traditionnellement fédéralistes.

Mais la convergence des forces souverainistes s’arrête là aux yeux d’Amir Khadir. «Il n’y aura jamais, au grand jamais une alliance politique entre le Parti québécois, qui est un parti d’austérité, et les solidaires, a tonné M. Khadir. Il n’y aura jamais, jamais, jamais d’alliance politique. Le “jamais”, je l’ai répété trois fois!»

Avec ses politiques de déficit zéro et de «bar ouvert» à l’évasion fiscale, le PQ est bien trop différent de QS, selon le député de Mercier. «L’alliance, les bagues d’alliance, ça, ça n’existera pas» entre les deux formations politiques si le PQ ne change pas, insiste-t-il. La perspective d’un gouvernement de coalition est exclue, notamment puisque l’actuel chef Jean-François Lisée a reporté l’indépendance à plus tard.

Pas de pacte dans Gouin

Laissée vacante par la démission de la solidaire Françoise David, la circonscription de Gouin ne sera pas non plus le théâtre d’un pacte avec les péquistes. L’avance des partis souverainistes dans ce comté ne commande pas une telle entente. «C’est tout à fait superflu», a renchéri M. Khadir.

Le plus grand choix

QS présentera son candidat, qui pourrait bien être l’ex-leader étudiant Gabriel Nadeau-Dubois, actuellement en réflexion sur son avenir.

«J’invite tous ceux qui pensent à ça, que ce soit M. Lisée, que ce soit les membres du PQ, de réfléchir à mieux que ça, là. Et ils sont libres de présenter un candidat. Et je pense que les citoyens de Gouin méritent d’avoir, je dirais, la variété la plus grande et le choix démocratique le plus complet.»