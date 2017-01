Rimouski souhaite améliorer la qualité de vie de ses citoyens

La Ville de Rimouski a présenté son Plan d'action 2017, regroupant 60 actions ciblées visant à améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens.

Parmi les principaux engagements, on retrouve le complexe glaces et piscines, la rénovation et l'agrandissement du centre communautaire du quartier Sacré-Cœur, le réaménagement des installations du parc Lepage et finalement, le budget participatif citoyen, une nouvelle initiative de la Ville.

«La Ville de Rimouski a réservé dans son budget un montant d’environ 200 000 $ qui permettra aux citoyens de nous faire des propositions au niveau d’un budget participatif, ça peut être des initiatives communautaires, des choses qui vont dans le sens du bien commun», a commenté le directeur général de la Ville de Rimouski, Claude Périnet.

Les 60 projets se déclinent en six axes de développement apparaissant au Plan stratégique de développement durable de la Ville.