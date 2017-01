Texto au volant: une plainte contre Apple déposée

Une action collective vient d’être déposée en Californie contre le géant Apple pour le forcer à installer un système bloquant des fonctionnalités de son iPhone au volant.

Déposée le 17 janvier par le cabinet MLG Automotive Law au nom du Californien Julio Ceja, la poursuite demande qu’il soit interdit à Apple de vendre des téléphones tant et aussi longtemps qu’un dispositif de sécurité n’est pas installé pour la conduite au volant.

Selon la poursuite, se basant sur la base des données fournies par la Federal Highway Administration et de la California Highway Patrol, les iPhone d'Apple sont responsables de 52 000 accidents de la route en Californie chaque année, et une moyenne de 312 décès.

«Texter en conduisant est devenu l'un des problèmes les plus graves auquel on est confronté sur une base quotidienne», a déclaré dans un communiqué l’avocat Jonathan Michaels du cabinet MLG Automotive Law. Selon lui, le nombre de personnes tuées ou blessées est stupéfiant et il faut que ça cesse.

«Légiférer contre les conducteurs, malheureusement, ne résoudra pas le problème. La relation que les consommateurs ont avec leurs téléphones est tout simplement trop grande [...] et l’installation de dispositifs de verrouillage est la seule solution», a-t-il ajouté.

On estime également que pour Apple, le profit passe avant la sécurité des consommateurs. D’autant que l’entreprise de Cupertino travaille depuis au moins 2008 sur cette problématique et a même breveté en 2014 un système de blocage, mais ne l'a jamais instauré. La poursuite allègue que le dispositif n’a jamais été utilisé par peur de perte de parts de marché.

Le requérant principal, Julio Ceja de Costa Mesa en Californie, a été blessé dans un accident de voiture impliquant un conducteur qui était sur son iPhone. Le recours collectif est déposé au nom de tous les résidents de la Californie et cherche à mettre fin à toutes les ventes d'iPhone dans l'État jusqu'à ce qu’un dispositif de verrouillage soit installé.