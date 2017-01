Un fonds international pour compenser la mesure Trump sur l'avortement

Les Pays-Bas veulent lancer un fonds international pour «compenser autant que possible le coup financier» de l'interdiction par le nouveau président des États-Unis Donald Trump du financement d'ONG internationales qui soutiennent l'avortement.

La ministre néerlandaise en charge de la Coopération au développement Lilianne Ploumen «prendra l'initiative d'un fonds international pour offrir aux femmes dans les pays en voie de développement l'accès à de bonnes informations, à des moyens contraceptifs et à l'avortement», a-t-elle indiqué dans un communiqué dans la nuit de mardi à mercredi.

Car, dit-elle, «l'interdiction de l'avortement ne mène pas à moins d'avortements, mais à plus de pratiques irresponsables dans des lieux clandestins et plus de mortalité maternelle».

M. Trump a signé lundi un décret interdisant le financement d'ONG internationales qui soutiennent l'avortement. Cette mesure intervenait au lendemain du 44e anniversaire de «Roe V. Wade», l'arrêt emblématique de la Cour suprême qui a légalisé l'avortement en 1973 aux États-Unis, et deux jours après les manifestations de millions d'Américaines pour leurs droits.

Le communiqué cite l'organisation Marie Stopes International, concernée par cette mesure, selon laquelle ces pertes financières engendreront sur les quatre prochaines années du mandat présidentiel américain 6,5 millions de grossesses non désirées, 2,1 millions d'avortements à risques et la mort inutile de 21.700 mères.

«Nous devons compenser ce coup financier autant que possible, avec un fonds largement soutenu, auquel les gouvernements, les entreprises et les organisations sociales peuvent faire un don», a ajouté Mme Ploumen. «Afin que les femmes puissent rester maîtresses de leur propre corps.»

La ministre néerlandaise prendra contact cette semaine avec ses homologues en Europe et en Amérique latine pour collecter des fonds, d'après la radio-télévision publique NOS.

L'année dernière, le soutien néerlandais à des organisations féminines a permis d'empêcher 6 millions de grossesses non désirées et un demi-million d'avortements grâce à l'aide et à l'information.

«La décision des États-Unis menace de réduire ces résultats», a souligné la ministre néerlandaise, qui s'est dite «très déçue» par la mesure de M. Trump. «Nous n'avons pas le droit de laisser cela se produire.»