Une pompière qui enflamme le web!

Une pompière norvégienne rallie un nombre important d’abonnés sur ses médias sociaux.

Gunn Narten, 30 ans, a été qualifiée par certains de «pompière la plus sexy au monde» en publiant photos et vidéos de ses exploits sur des scènes d’incendies ou dans le gym.

La scandinave compte plus de 50 000 abonnés sur Instagram : un compte qu’elle a lancé pour inspiré les autres à se battre pour réaliser leur rêve...même s’il est peu conventionnel.

«J’ai décidé de devenir pompière à l’âge de 19 ans. J’ai toujours aimé être active et faire partie d’une équipe. Quand j’ai trouvé un emploi qui me permettrait de faire du travail physique, d’affronter des épreuves et de faire le bien pour les autres, le choix était facile», a confié Gunn Narten au média Caters.

La sapeuse vedette avoue toutefois que son profil unique en rebute certains...

«La plupart des hommes trouvent ça cool et impressionnant, mais ça en effraie plusieurs autres», explique-t-elle.