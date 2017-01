Accident de travail mortel à Trois-Rivières

Un accident de travail survenu dans un dépôt de neige de Trois-Rivières a coûté la vie à un homme de 52 ans la nuit dernière.

Les circonstances exactes de l’accident sont encore inconnues. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mènera une enquête.

«Les policiers ont été appelés vers 2h25 concernant un accident et sur place ils ont constaté qu’il y avait effectivement eu un accident et qu’il y avait un décès, donc les enquêteurs sont venus sur place et se sont assurés qu’il n’y avait rien de criminel et le dossier a été retransmis à la CNESST», a précisé la porte-parole de la police de Trois-Rivières.