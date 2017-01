Adele, la fille d’un chanteur turc?

La chanteuse Adele pourrait bien avoir retrouvé son père biologique, Mehmet Asar, un chanteur turc. Dans le «Sun», ce dernier assure qu'elle est sa fille et il raconte qu’il a rencontré Penny Adkins, sa mère, lorsqu’elle passait des vacances à Bodrum, en Turquie, en 1987.

À l’époque, il était chauffeur de taxi et a perdu le contact avec elle quand elle est rentrée en Grande-Bretagne.

«J’ai fait le tour de Bodrum et de Pamukkale avec Penny Adkins et ses amis pendant deux semaines, assure Mehmet Asar dans «le Sun». A l’époque, on s’aimait bien. On a été ensemble pendant deux semaines. Elle a prolongé ses vacances et est retournée en Angleterre un mois plus tard. Elle est revenue à Bodrum deux fois, en restant un mois. Quand elle partait, elle voulait que je vienne avec elle. Mais je lui disais que je voulais vivre à Bodrum et pas en Angleterre et qu’elle pouvait rester si elle le voulait».

Mehmet Asar raconte ensuite qu’ils se sont parlés au téléphone quelques fois mais que les conditions n’étaient pas les mêmes aujourd’hui qu’à l’époque.

«C’était à la fois compliqué et cher de passer des appels à l’international. On a perdu contact après. Le temps qu’on a passé correspond avec le moment où Adele est née», ajoute-t-il.

Mehmet Asar a fait ses recherches et est convaincu d’être le père de la chanteuse, contrairement à Marc Evans. Il se pourrait que la vedette britannique le croit: dans une entrevue télé donnée en 2015, elle aurait mentionné ses racines espagnoles et turques assure le Sun.

«Quand j’ai regardé sa famille, j’ai été choqué de voir que sa mère était la femme avec laquelle j’avais été il y a des années. La femme que j’avais aimé était la mère d’Adele. Elle n’avait pas changé au fil des ans», précise Mehmet Asar.

Surtout, le chanteur a passé du temps à étudier quelques détails et mimiques que sa «fille» fait et selon lui ça ne trompe pas.

«Quand je regarde les mouvements d’Adele, quand elle lève sa main droite pendant les concerts, je vois que les troisième et quatrième doigts sont très proches, c’est la même chose quand je lève la main. En plus, les effets qu’elle fait quand elle chante sont les mêmes que les miens, ce qui pourrait aussi être génétique», ajoute-t-il.

Mehmet Asar précise qu’il veut seulement qu’Adele connaisse les faits et il l’a d’ailleurs invitée elle et sa mère à venir à Bodrum. Il est également prêt à passer un test ADN si elle le souhaite.