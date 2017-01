Ashley Graham ronde et magnifique avec sa cellulite

La superbe mannequin Ashley Graham n’a pas hésité à mettre sur son compte Instagram, une photo d’elle en bikini exhibant fièrement sa cellulite alors qu’elle se détend sur une plage des Philippines.

«Je m’entraîne, je fais mon possible pour bien manger. Je suis bien dans ma peau. Je n’ai pas honte de quelques bosses ou de ma cellulite et vous ne devriez pas avoir honte vous non plus», écrit-elle en substance au bas de sa photo.

I workout. I do my best to eat well. I love the skin I'm in. And I'm not ashamed of a few lumps, bumps or cellulite.. and you shouldn't be either. #beautybeyondsize #lovetheskinyourein Une photo publiée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 25 Janv. 2017 à 18h41 PST

La top modèle étasunienne de 28 ans, que l’on voit entre autres en lingerie sexy dans les campagnes publicitaires d’Addition Elle, et qui se décrit comme une body activist, a ajouté les mots clics suivants afin d’appuyer ses propos:#beautybeyondsize #lovetheskinyourein.

Les propos d’Ashley Graham, avec toutes les critiques que les femmes essuient (body shaming) sur leur corps, leur âge, leur habillement, sont un véritable vent de fraîcheur.