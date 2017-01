Cindy Lauper critique le discours de Madonna

Madonna faisait partie des centaines de milliers de manifestants à défiler à Washington samedi dernier en signe de protestation contre l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

La chanteuse est montée au pupitre pour faire un discours, déclarant notamment avoir pensé à «faire sauter la Maison-Blanche». Des déclarations qui ont choqué, même si elle a assuré avoir parlé métaphoriquement. La figure de style n’a visiblement pas plu à Cyndi Lauper, qui pense que Madonna aurait mieux fait de s’abstenir.

«Je suis contente qu’elle soit venue, a-t-elle toutefois confié sur le plateau de l’émission Watch What Happens Live mercredi. Je pense que ça arrive quand tu es vraiment en colère, tu ressens fortement tes émotions. Je ne pense pas que ça serve notre but, parce que la colère ne vaut pas mieux que la clarté et l’humanité.»

Outre Madonna, Scarlett Johansson était également présente lors de la manifestation et s’est elle aussi exprimée. Elle a de son côté eu droit aux éloges de Cyndi Lauper.

« Elle a partagé son histoire. C’était clair et éloquent. Crier, ça ne marche pas. Ça ne fait que mettre en colère les gens», a ajouté la chanteuse.

Madonna s’est en effet attiré quelques détracteurs après son discours, certains lui reprochant également d’avoir largement utilisé le mot «Fuck». Elle a ensuite expliqué sur Instagram que ses remarques ne voulaient pas encourager la violence et qu’elles avaient été «sorties de leur contexte».

«Le rallye d’hier était une expérience magnifique et géniale, a-t-elle écrit. J’ai chanté Express Yourself et c’est exactement ce que j’ai fait. Mais je voulais clarifier certaines choses importantes. Je ne suis pas une personne violente, je ne fais pas la promotion de la violence, et il est important que les gens entendent et comprennent mon discours dans son intégralité, plutôt qu’une phrase sortie largement de son contexte. (...) Je sais qu’agir sous le coup de la colère ne résout rien.»