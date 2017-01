Nouvelle avancée de la diversité à Hollywood? Après un record d'acteurs noirs nommés aux Oscars, Disney et Marvel ont annoncé jeudi le début du tournage de «Black Panther», premier film de Marvel consacré à un super-héros noir.

T'Challa, prince du Wakanda, l'un des héros des bandes dessinées Marvel depuis les années 60, est interprété par Chadwick Boseman, qui a déjà endossé son costume sombre et son masque à oreilles pointues dans «Captain America», autre grosse production du studio de cinéma Marvel, filiale de Disney.

Chadwick Boseman sera accompagné d'une équipe d'acteurs presque tous afro-américains, Michael B. Jordan, acclamé dans «Creed: l'héritage de Rocky Balboa», les oscarisés Lupita Nyong'O et Forest Whitaker, Angela Bassett, Sterling K. Brown - remarqué dans la série à succès «American Crime Story: The people v O. J. Simpson» - entre autres.

L'acteur spécialisé dans les films fantastiques, Andy Serkis, ainsi que Martin Freeman complètent l'affiche.

«Black Panther» est réalisé par Ryan Coogler, prodige de 30 ans qui a mis en scène «Creed» et «Fruitvale Station». Le film est tourné à Atlanta et en Corée du Sud et programmé pour une sortie le 16 février 2018.

Le film fantastique suit T'Challa qui, devenu roi de Wakanda, doit affronter un vieil ennemi qui réapparait et menace son royaume et le monde.

L'Académie des Oscars, mais plus largement les studios hollywoodiens, dirigés essentiellement par des hommes blancs, sont régulièrement critiqués pour sous-représenter à l'écran les minorités et les femmes.

Le rapport 2016 sur la diversité à Hollywood de l'université UCLA, référence sur le sujet, souligne que la place des minorités ethniques et des femmes a reculé dans «six catégories d'emplois sur onze» et les minorités restent «sous-représentées sur tous les fronts pour la période 2013-2014», la dernière passée en revue.

L'an dernier Disney, qui a connu une année record au box-office, a notamment distribué «Queen of Katwe», avec Lupita Nyong'o et David Oyelowo, sur une championne d'échecs ougandaise surdouée, et «Rogue One», le dernier «Star Wars», avec une distribution multiethnique.