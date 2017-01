Des parents en surdose avec leurs bébés à l'arrière du VUS

Un couple affaissé dans un véhicule, victime d’une surdose, et deux bébés laissés à eux-mêmes, assis à l’arrière.

Cette scène, malheureusement de plus en plus familière pour les forces de l’ordre américaines, a été captée par un jeune père qui venait de s’arrêter à une station-service, en Floride.

«Quand je me suis approché du VUS, j’ai vu deux adultes complètement disjonctés. Puis, j’ai regardé plus attentivement et aperçu deux jeunes enfants dans leur siège pour bébés sur la banquette arrière», raconte l’automobiliste à CNN.

L’homme a immédiatement appelé le 911. Les deux parents toxicomanes, William Ballard et Delaney Crissinger, ont été arrêtés.

Une caméra de surveillance du commerce a filmé leur véhicule arrivant sur place et se stationnant sur le côté, peu avant le lever du jour.

«Je viens d’avoir ma première fille il y a une semaine et demie. Ça a donc vraiment touché un de mes points sensibles quand j’ai vu les bambins bien éveillés à l’arrière», ajoute le même témoin qui a filmé la scène.

Les bébés sont deux petites filles âgées de 5 et 18 mois.

Capture d'écran CNN

Ce dernier ne s’attendait pas à une visite aussi émotionnelle pour faire le plein d’essence. «Sur le coup, je me sentais comme celui qui vole une fillette à sa mère, mais au fond, ces enfants sont beaucoup mieux n’importe où ailleurs que dans une voiture avec des parents évanouis», dit-il.

Dans le véhicule des suspects, la police a trouvé différentes drogues, dont de l’héroïne prête à la revente, de même qu’une bouteille pour bébé et une seringue contenant un liquide suspect de couleur brune. Des sacs vides et une balance ont aussi été saisis.

En parlant de la présence de jeunes enfants ainsi abandonnés à leur sort, le porte-parole de la police a mentionné que cette situation s’apparentait à «un effet secondaire, où la drogue est tellement puissante et tellement importante pour ces gens-là, qu’ils sont prêts à négliger leurs enfants pour en consommer».