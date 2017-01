Dix entreprises aidées grâce au Fonds de diversification

Québec a annoncé jeudi que dix entreprises se partageront des contributions financières totalisant plus de 2 millions $ dans le cadre du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

«C'est 2 millions $ qu'on annonce de contributions, mais ça génère 20 millions $ d'investissements», a indiqué le ministre responsable du Centre-du-Québec, Laurent Lessard.

«Ces projets auront d'importantes retombées économiques pour notre région, notamment par la création et la consolidation de 105 emplois», a-t-il ajouté.

Pour l'entreprise PureSphera qui recycle des appareils de réfrigération et de climatisation, ça fait quand même une différence. «Ce sont des études qu'on n’aurait pas réalisées seul à cause des coûts alors oui ça nous aide à grandir», a expliqué le chef de la direction, Jean Shoiry.

Pendant ce temps, les Chambres de commerce de Victoriaville et Drummondville et les CLD réclament une partie de l'argent réservé pour Bécancour et Trois-Rivières.

Près de 70 % de ces sommes sont présentement inutilisées alors que les 50 millions $ pour les MRC en périphérie ont été dépensés et il y a encore des demandes.

«Je les comprends, ils jouent leur "game", mais j'ai dit à la ministre qu'avant qu'il y ait des mouvements qui se fassent dans ce fond qui a été créé pour nous, on veut être consultés», a affirmé le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois.

Même si Drummondville et Victoriaville en demandent davantage, le maire de Bécancour n'a pas l'intention de donner un dollar de son fonds. Il demande seulement plus de temps.

Les sommes du Fonds devront être attribuées d'ici avril 2018. Jean-Guy Dubois souhaite que ce délai soit prolongé.