KébecSon vous aide à prendre le contrôle de votre maison

KébecSon a profité de l’assermentation de Donald Trump pour diffuser une nouvelle publicité humoristique qui vante tout le potentiel qu’offre le contrôle de divers appareils grâce aux technologies domotiques.

Richard Petit, président et chef de la direction depuis 40 ans de la firme de la rue Saint-Denis, s’est entretenu avec Pierre Bruneau dans le cadre du segment «Carte d’affaires» dans le TVA Nouvelles 12h.

Question : «Vous êtes une entreprise québécoise spécialisée dans le son. Est-ce qu’on revient à la table tournante ?»

Richard Petit : «Oui, il y a un retour à la source. Plus on avance, plus on recule. En Europe, l’an dernier, il y a eu une augmentation de 39% des ventes de vinyle. Avec les nouvelles technologies, est-ce que c’est plus facile à opérer ? Est-ce que ça améliore la qualité ? C’est une autre chose. J’aime faire la comparaison avec les voitures, il y en a qui préfère les voitures neuves, d’autres se contentent de rouler en voitures usagées. Les gens reviennent aussi à la stéréophonie, moins compliquée.

L’idée de s’occuper du contrôle du son et de l’image est venue avec l’avènement du cinéma maison avec cinq, six haut-parleurs. Le monde se mêlait dans les boutons des télécommandes. Les gens n’étaient pas très heureux de leur achat. C’était une question de contrôle logique. Les Japonais ont toujours eu de la misère à bien intégrer çà. C’est Apple qui a beaucoup innové dans ce domaine. Il fallait aider les gens à bien contrôler tous les appareils qu’ils avaient achetés.»

Q : «J’aimerais que vous me parliez de votre entreprise, vous êtes quand même à contre-courant, au moment où il y a un regroupement de toutes les entreprises et que d’autres disparaissent comme Future Shop. Comment avez-vous fait pour résister à tout cela ?»

RP : «C’est comme un petit voilier. Quand il se renverse, c’est plus facile de le remettre debout. Je ne me considère pas comme quelqu’un qui peut opérer une chaîne de magasins. Il faut connaitre nos potentiels. On a un magasin, une boutique destination. Nous sommes à Montréal, pas à Los Angeles.»

Q : «Mais vos clients viennent de partout...»

RP : «Oui, on est vraiment une destination. On s’occupe d’aller visiter les maisons, on fait du sur mesure là où on nous le demande. Ce n’est pas tout le monde qui veut accrocher sa télé au mur. On s’occupe d’offrir un service personnalisé. Je visite encore une maison par jour, ça fait 40 ans que je le fais, j’aime çà.»

Q : «Vous avez créé ce lien avec le client, mais un peu comme Apple, vous aimez beaucoup de design...»

RP : «C’est important pour nous. Un client doit être content et nous y mettons trois conditions : il peut être critique autant au niveau visuel que sonore. Il faut que le système soit agencé avec la maison et non changer la maison pour que le système fonctionne. Et il faut que tout le monde soit capable de l’allumer sans explications. On a été le premier à montrer le contrôle aux gens. »

Q : «Est-ce qu’il faut y mettre une fortune ?»

RP : «Il y a toute sorte de contrôle pour toute sorte de budgets. C’est sûr que vous pouvez contrôler votre chauffage, l’ouverture de vos rideaux et votre voiture. Nous, on fait le contrôle de tout cela ensemble. Il existe maintenant de très bons produits pour toutes les demandes des gens.»