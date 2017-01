L'ado tabassé porte plainte à la police

L’adolescent tabassé la semaine dernière par des camarades de classe a porté plainte auprès du Service de police de la Ville de Laval (SPVL) jeudi.

Il y a tout juste une semaine, Michael a été battu à coups de pied et coups de poing à la sortie de son école secondaire par plusieurs jeunes.

«Un jeune pensait que je l’avais traité d’un surnom pas très correct (...) Là, il a commencé à me frapper, à me tirailler. Il m’a donné des coups de pied et des coups de poing. Je ne connaissais pas ces jeunes», a-t-il expliqué en entrevue à TVA Nouvelles.

En voyant la vidéo de l’agression à la télévision, la mère du jeune homme a appelé les policiers pour qu’ils convainquent son fils de porter plainte.

«Quand j’ai vu ça, mon coeur de mère s’est arrêté complètement», a fait savoir Martine.

Michael dit avoir hésité à porter plainte au départ, car il ne voulait pas être un «délateur».

«Mais je me suis dit "je m’en fous d’être un délateur". Dans la vie, il faut grandir. Mais peut-être qu’en ce moment, j’ai vendu mon âme au diable.»

Avec la déposition de l’adolescent, les policiers ont pu faire des liens avec un groupe qui aurait tabassé deux autres adolescents le 3 janvier dernier.

«Grâce à ces liens-là, il y a des gens d'identifiés et il va y avoir des conséquences à venir», a indiqué la porte-parole du SPVL, Évelyne Boudreau.

Les agresseurs s'exposent à des accusations de voies de fait, mais aussi d'incitation publique à la haine pour avoir diffusé leur crime sur les réseaux sociaux.