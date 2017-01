Le don d’un complet change la vie d'un sans-abri

Après avoir perdu son emploi, Brian Smith a été forcé de quémander auprès de travailleurs dans les rues de Salt Lake City. Finalement, après des mois de recherche, il a vu sa vie changer grâce à un geste de charité. Un simple don lui a permis de revenir sur le marché du travail.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

M. Smith se dépêchait lui-même chaque matin pour se rendre au travail avant de perdre son emploi l'an dernier. Ses dettes se sont accumulées et après 90 jours, il a dû quitter son domicile.

«La vie peut vraiment changer rapidement, raconte-t-il. J’ai dormi dans des hôtels, sur des divans, dans des voitures, tout ce que je pouvais trouver.»

Un an et 180 candidatures plus tard, sa situation n’avait toujours pas changé. Il encaissait refus après refus.

«Durant ces 10 derniers mois, j’ai perdu ma foi en l’humanité, en Dieu, en la vie. Il y a eu plusieurs occasions où j'ai été tenté par les armes à feu», dit-il, les larmes aux yeux.

Brian Smith a décidé de se donner une dernière chance avant le début de l’année 2017. Sur un site de recherche d’emplois, il a découvert une entreprise de l’Utah qui offrait gratuitement des complets aux sans-abri.

«Vous ne pouvez pas mettre un prix sur la confiance», dit le président de Utah Woolen Mills, B.J. Stringham, pour qui il s’agit du premier succès de son projet pou venir en aide aux sans-abri.

M. Smith a reçu son complet un samedi. Après une entrevue le lundi suivant, il a finalement été embauché le lendemain.

«Quelqu’un démontre de la bonté envers vous et cela change votre perception, admet M. Smith. Je ne croyais pas que cela pouvait m’arriver. Je leur dois beaucoup. Je les remercie du fond du cœur.»

En route pour le travail, Brian Smith a maintenant retrouvé le sourire.