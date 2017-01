Le verglas frappe le Nouveau-Brunswick

Le verglas qui s'est abattu sur le Québec mardi cause maintenant bien des problèmes au Nouveau-Brunswick. La péninsule acadienne a connu une importante tempête de pluie verglaçante mercredi soir.

Jeudi matin, plus de 82 000 clients étaient toujours privés d'électricité. Au plus fort de la crise, plus du tiers des abonnés de Énergie NB, soit 133 000 foyers, devaient composer avec des pannes.

Une centaine d'équipes sont aujourd'hui déployées sur le terrain pour réparer les dommages aux lignes électriques.

«On est chanceux dans notre malchance parce qu’au moins c’est très beau aujourd’hui, le soleil est sorti», dit le maire de Caraquet, Kevin Haché.

«La municipalité a ouvert son hôtel de ville pour que les gens puissent venir prendre un café, se réchauffer et recharger leur téléphone», ajoute M. Haché.

Certaines régions de la province devront toutefois encore attendre quelques jours avant d’être rebranchées

La chaussée glacée a aussi compliqué les déplacements et les écoles ont été fermées hier.