Les cadets moins bien traités que leurs aînés dans l'armée

Les cadets blessés ou malades ne reçoivent pas le même traitement que les autres membres des Forces armées canadiennes, déplore le chien de garde des militaires.

Dans un rapport rendu public jeudi, l'ombudsman Gary Walbourne affirme que la Défense nationale n’a pas appris les leçons d’une tragédie impliquant une grenade survenue à Valcartier en...1974.

À l’époque, les victimes, qu’ils soient cadets ou membres de la force régulière, n’avaient pas reçu les mêmes soins à long terme et indemnités financières. Et cela, même s'ils avaient été impliqués dans le même incident funeste ayant tué six personnes.

Quarante ans plus tard, rien n’a réellement changé, a déploré M. Walbourne dans son rapport.

«Des mesures supplémentaires doivent être prises pour venir en aide aux participants les plus vulnérables du Programme des cadets», a-t-il expliqué dans son enquête.

Bien que les cadets soient «globalement bien traités» à la suite d'incidents «mineurs», il en est tout autrement lorsqu’ils subissent des «blessures et des maladies graves qui changent la vie».

Par exemple, en cas de blessures graves, les cadets ont droit à une indemnité maximale de 20 000 $. S’ils souhaitent obtenir davantage, ils n’ont d’autre choix que de se tourner vers les tribunaux.

En revanche, les bénévoles civils adultes peuvent quant à eux toucher jusqu’à 100 000 $. Ce montant grimpe à 250 000 $ pour les réservistes et les membres de la force régulière.

M. Walbourne déplore également qu’il soit difficile pour les cadets ou leurs familles d'accéder aux prestations de soins de santé en raison de la complexité du processus.