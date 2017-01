Les frais accessoires sont abolis dès aujourd'hui

L’abolition des frais accessoires dans le secteur de la santé entrait en vigueur jeudi au Québec.

Cette mesure avait été annoncée en septembre par le ministre de la Santé Gaétan Barrette.

Les frais accessoires sont facturés aux patients pour des soins tels que l’application de gouttes ophtalmologiques, des injections ou infiltrations, en cabinet ou à l’hôpital, des vasectomies ou encore pour l’ouverture de dossier.

Ces frais rapportaient bon an mal an quelque 65 millions $ aux médecins spécialistes et 18 millions $ aux médecins omnipraticiens.

Les médecins devront absorber l’abolition de ces frais accessoires à même leur rémunération qui est de l’ordre de 7 milliards $, a précisé le ministre de la Santé.

Flou total

La présidente de la Fédération des médecins spécialistes constate que tous se retrouvent dans un flou puisqu'il n'y a rien de régler entre les 35 associations médicales et le gouvernement.

«Je ne peux assurer que tous les médecins vont respecter cette réglementation. Ce qui est permis est flou et ce qui n’est pas permis est flou. L’entente a été bâclée en une semaine. On essaie de rattraper le fait que le ministre a procrastiné pendant deux ans au lieu d’organiser ça comme il le faut avant de publier son règlement», a réagi Dre Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec en entrevue à l'émission Le Québec matin.

Les patients qui se verront facturé pour un acte médical pourront porter plainte à la Régie de l'Assurance médicale du Québec. La RAMQ pourrait imposer une amende allant jusqu'à 25 000$.

Des frais continueront toutefois à être facturés pour les prélèvements de substances corporelles transportées, avait dit M. Barrette lors de son annonce. Ainsi, 15 $ seront exigés pour le transport d’échantillons sanguins et 5 $ pour les échantillons d’urine.