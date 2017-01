Mark Lafleur de nouveau arrêté

Mark Lafleur, le fils du célèbre hockeyeur Guy Lafleur, a été arrêté tard mercredi soir à Blainville en compagnie de trois autres hommes.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, le jeune homme de 32 ans a été arrêté à son domicile de la rue des Alouettes, à Blainville, en marge d'une perquisition menée par des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’homme a été arrêté en compagnie de trois autres suspects, deux de 36 ans et un de 20 ans.

L’opération a été menée par le SPVM puisqu’elle a trait à un dossier d'introductions par effraction survenues à Montréal. Les enquêteurs poursuivaient toujours leur perquisition jeudi matin.

Multirécidiviste

Mark Lafleur n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. En décembre dernier, il a plaidé coupable à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, en lien avec une accusation qui remontait à mai 2015.

Il avait alors écopé d’une interdiction de conduire de deux ans, assortie d’une amende de 1500 $.

L’homme a aussi écopé de 15 mois de prison pour conduite en état d’ébriété et non-respect des conditions de remise en liberté par le passé. «En prison, on est souvent seul, on pense beaucoup au passé, à ce qu’on a fait, à nos erreurs. Ça entraîne beaucoup de réflexion», avait-il exprimé en marge de sa condamnation de décembre.

Depuis son passage à l’âge adulte, M. Lafleur a accumulé une trentaine de sentences, principalement en lien avec des histoires de drogue et de non-respect de ses conditions de remises en liberté.