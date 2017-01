Mark Lafleur est libéré mais «doit faire attention»

Au lendemain de l’arrestation de Mark Lafleur, fils du hockeyeur Guy Lafleur, son avocate a tenu à faire une mise au point sur sa libération.

«Monsieur Lafleur a donné sa version des faits et la police en est venue à la conclusion qu’il devait le remettre en liberté en lui faisant signer une promesse. Habituellement, lorsqu’on a quelqu’un avec des antécédents judiciaires comme Mark Lafleur, on le garde en détention. Dans ce cas-ci, avec ce qu’il a dit aux policiers, ils ont décidé de le libérer», a précisé Me Mia Mannochio, avocate de Mark Lafleur.

L’homme de 32 ans avait été arrêté à son domicile de la rue des Alouettes mercredi, à Blainville, en marge d'une perquisition menée par des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L’opération a été menée suite à une vague d’introductions par effraction dans l’ouest de Montréal.

Selon Me Mannochio, son client n’est «accusé de rien pour l’instant» et son arrestation n’avait rien à voir avec un bris de probation liés à ses antécédents judiciaires.

Sa libération était conditionnelle à la signature d’une promesse de comparaître devant le DPCP le 28 février prochain. Il lui est aussi interdit de contacter les trois autres individus arrêtés en même temps que lui mercredi.

«Il n’a été accusé de rien aujourd’hui. Est-ce qu’il doit faire attention à qui il parle, à ce qu’il fait? C’est certain», a toutefois soutenu Me Mannochio, qui représente Mark Lafleur depuis près de dix ans.