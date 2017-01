Matane sans anesthésiste pour deux semaines

L’Hôpital de Matane se retrouvera sans anesthésiste pour une période de deux semaines à compter du 29 janvier.

Cette absence de service qui se prolongera jusqu’au 11 février force le transfert systématique de patients vers côté de l'Hôpital régional de Rimouski. Une situation qui met en rogne la population de la Matanie.

Il faut dire que c’est la seconde fois en peu de temps que les usagers de l’Hôpital de Matane se retrouvent dans une situation semblable. Durant la période des fêtes, ils avaient été privés de deux chirurgiens pendant plusieurs jours.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent avait trouvé un médecin dépanneur de Montréal qui devait venir offrir le service d’anesthésie. Par contre, mardi après-midi, le CISSS a été informé qu'il avait accepté un autre remplacement dans une région plus isolée du Québec.

En collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, le CISSS du Bas-Saint-Laurent poursuit donc ses recherches afin de trouver une perle rare qui accepterait de pourvoir à ce poste pendant cette période de deux semaines à l’Hôpital de Matane.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, trouve déplorable la situation et croit qu’il est temps de trouver une solution durable au problème.

«C’est décevant et ça démontre la précarité de l’équipe qu’on a à Matane. On ne peut pas être plus au minimum que ça comme effectif. Il est temps qu’on puisse réussir à travailler ensemble pour remonter cette équipe-là avec les médecins et les partenaires du milieu. Deux fois en peu de temps, ça commence à être très inquiétant.»

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé suit de près le dossier. À la période des fêtes, il avait interpellé le ministre Gaétan Barrette sur la question et réitère son message, puisque selon lui, la situation n’est plus seulement inquiétante, elle est également gênante.

«Quelles que soient les conditions qui ont mené à cette découverture, c’est inacceptable! Le ministre de la Santé, sa priorité aujourd’hui, ça devrait être d’assurer un service à Matane, a dit M. Bérubé. On fait tous les efforts pour combler le poste. On avait un anesthésiste à Matane qui a décidé de quitter pour Rivière-du-Loup il y a un an parce qu’il n’était pas satisfait du volume qu’il avait à Matane. C’est une situation chronique!»