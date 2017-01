Myriam Côté dans l’univers des jeux vidéo

Le nouveau rôle de Myriam Côté n’a rien à voir avec le cinéma et la télévision.

Vue récemment dans le téléroman «Unité 9» (elle a prêté ses traits à la détenue Avril) et la comédie criminelle «Les mauvaises herbes» de Louis Bélanger, l’actrice travaille plutôt dans l’industrie du jeu vidéo, a appris «Échos Vedettes».

Myriam Côté consacre d’ailleurs une grande partie de ses énergies à plusieurs projets, dont un lié à la populaire franchise «Rainbow 6».

«J’ai bien du fun, et ça me tient en forme. La capture de mouvements comprend des acrobaties et des cascades. C’est du théâtre physique», a-t-elle expliqué au magazine.

Avant de voir son visage sur de nombreux écrans, la principale intéressée a notamment obtenu son diplôme de l’École nationale de cirque de Montréal.