Oeil au beurre noir et commotion cérébrale pour les jeunes tabassés

Œil au beurre noir, ecchymoses et vêtements déchirés: c’est la constatation qu’une mère a faite lorsqu’elle est allée récupérer son enfant battu par des camarades de classe à Laval et dont la vidéo a fait le tour des médias sociaux.

«Il n’était pas à l’école ce jour-là. Il est allé voir une copine non loin du terrain de l’école. Mon fils aurait traité une fille de "pute" et les autres jeunes s’en sont pris à lui», explique Martine en entrevue à LCN.

Après des examens approfondis à l’hôpital, les médecins ont constaté que l’adolescent de 16 ans a subi une commotion cérébrale.

«Il a eu des vomissements, il dort de nombreuses heures et n’a quasiment pas mangé depuis plusieurs jours.»

Infinie tristesse

La mère de famille a été secouée de constater que la vidéo de la raclée qu'a subie son fils se retrouve sur les médias sociaux et même à la télévision. Elle ne sait pas si son garçon a peur de retourner à l’école la semaine prochaine puisqu’il ne parle pas, mais «moi j’ai peur», avoue-t-elle.

D’ailleurs, son fils entend porter plainte auprès des policiers de Laval. «J’espère que les jeunes vont se faire arrêter le plus vite possible», conclut Martine.

Martine pourra échanger avec une autre mère de famille qui a vu deux de ses fils subir une correction par ce même groupe de jeunes au Carrefour Laval au début du mois de janvier.

«Ce que je sais c’est qu’un garçon s’est intégré au groupe. Il parlait à une fille et lui demandait de le frapper. La fille lui disait qu’elle ne le connaissait pas. "Ne me touche pas". Il s’est approché de plus en plus. Elle a poussé le jeune homme et lui voulait la frapper à nouveau. Mon garçon de 14 ans s'est interposé: ne frappe pas les filles, elle n’a rien fait de mal. C’est toi qui a commencé», raconte Grace à TVA Nouvelles.

Selon les dires de la mère, un jeune du groupe a tenté de s’en prendre à fils de 14 ans par-derrière et c’est son frère de 16 ans qui est intervenu. «Il a attrapé la main de l’agresseur et il ne voulait pas qu’il touche à son petit frère», raconte Grace.

Ayant reçu une série de coups de poing, l’adolescent de 16 ans s’est retrouvé au sol et a reçu d’autres coups. «Il a été blessé à plusieurs reprises au cou, au dos et au ventre. Ses lunettes ont été brisées et il a perdu un bijou», affirme-t-elle.

«Mon fils de 14 ans a pu contenir huit ou neuf coups de poing et il m’a dit qu’il voyait blanc après l’agression. Il s’est rendu compte qu’il était filmé», rapporte la deuxième mère de famille Grace en entrevue à TVA Nouvelles.

Terrorisées et sous le choc, les victimes ont porté plainte à la police de Laval. Deux des agresseurs ont été arrêtés.

«Il faut arrêter de dire que c’est seulement un jeu pour les jeunes. J’espère que des experts en psychologie pourront analyser cette vidéo», conclut Grace.