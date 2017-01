Opérateur de chasse-neige: la vie dans les tempêtes

Pendant que la plupart des citoyens rentrent à la maison, ce sont eux qui sortent dans les rues pour braver la tempête; les déneigeurs sont à la merci des intempéries.



«On suit beaucoup la météo, c’est vraiment la météo notre ami là-dedans», explique Steeve Roy.



L'homme conduit un chasse-neige depuis maintenant vingt-sept ans. Lors des tempêtes, il se dépêche à déneiger les tronçons les plus dangereux de Rivière-du-Loup.



«Comme les côtes, Hôtel-de-Ville et tout je dirais que c’est priorité numéro un. Les grandes artères où les services d’urgence passent en premier pour se rendre sur une tragédie ou un lieu d’accident aussi. On est un peu comme les pompiers de la neige, les pompiers quand il y a un feu il faut qu’ils soient prêts, on est appelé on pense de la même façon».

Et à quel moment sortent les camions? Il faut savoir qu’il y en a toujours qui patrouillent les rues, mais que lors de tempêtes la grande majorité des opérateurs sont requis.



«Ça dépend de l’accumulation de neige, deux à quatre centimètres d’accumulation et pas beaucoup de vent ce ne sera pas les mêmes effectifs. Il y a dix-sept ou dix-huit effectifs en tout qui sont prêts à opérer quand il y a des intempéries comme aujourd’hui».

Rivière-du-Loup compte plus de 140 km de rues à déneiger, la patience est donc de mise.



«Le trafic des fois a de la misère à nous comprendre, on est là pour donner le service. Des fois, on dérange dans les rues, mais la plupart du temps ça va bien. Il ne faut pas trop nous suivre de près dans les côtes. Si on part de reculons, on n’a plus de frein. Ça veut dire qu’on descend et qu’on peut blesser des gens».