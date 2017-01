Opération compost sur le Plateau

Une petite brigade s'affairait à distribuer des bacs pour compost sur le Plateau-Mont-Royal, jeudi après-midi.

Elle sillonnait les rues à l'est de Saint-Denis et déposait les bacs devant les immeubles de 15 logements et moins de l'arrondissement.

L'opération de distribution tire à sa fin, puisque c'est à partir du 1er février qu'une des deux collectes de déchets sera remplacée par une collecte de résidus alimentaires.

Pour les logements à l'ouest de la rue Saint-Denis, les bacs à compost seront disponibles à partir du 1er mai 2018 et 2019.