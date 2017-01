Prison à vie pour les meurtres de son ex et de son fils

Christian Chabot a plaidé coupable au palais de justice de Rimouski, jeudi, aux accusations de meurtre à l'endroit de son ex-conjointe et du fils de cette dernière.

L'homme de 38 ans a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération après 18 ans.

Les faits remontent à juin 2014. Le coupable a assassiné son ex-conjointe Michelle Clusiau et le fils de celle-ci, âgé à peine de 5 ans. Le meurtre serait probablement survenu à la résidence de la victime.

L'accusé a déposé les corps dans une voiture volée et a pris la route. Arrivé dans la vallée de la Matapédia, il est entré en collision avec un véhicule. Christian Chabot a décidé alors d'abandonner sa voiture non loin du lieu de la collision. Il a pris la fuite dans la forêt et est arrivé à une voie ferrée. C’est un employé du CN qui a contacté la police.

Les corps des deux victimes ont été retrouvés dans le véhicule abandonné le long de la route 132 à Routhierville.

C'est là le début d'un long processus judiciaire qui s'est terminé avec deux sentences de meurtre au deuxième degré. Christian Chabot aurait pu être accusé au premier degré, mais cela aurait amené un allongement des procédures judiciaires et l'appel d'autres témoins à la barre. Les parties se sont donc entendues pour des accusations réduites.

«Ça évite de devoir tenir le procès, le stress qui est occasionné par le témoignage, la durée des procédures, ça permet aussi à la famille de passer à autre chose», a expliqué le procureur de la Couronne, Me Guy Loisel.

«Justice a été rendue, il faut que je passe à autre chose, ce n’est toujours pas facile, c’est devoir accepter l’inacceptable, il ne faut pas que la vie s‘arrête là», a dit Denis Plourde, le père du petit garçon.