Prison pour un «conseiller en placements» pour une fraude de 900 000$

Reconnu coupable d’avoir embobiné ses victimes pour un montant totalisant près de 900 000$, l’ancien «conseiller en placements» et «président de la compagnie Ventura Capital inc» a été condamné à purger une peine de 42 mois de détention.

Impassible, Réjean Thiboutot a quitté vers la détention, sac à la main, alors que sa fille pleurait dans la salle.

Dans sa décision écrite, la juge Chantale Pelletier a rappelé que l’homme de 54 ans était à la tête «d’une coquille vide: pas d’actifs, pas d’employés, pas de contrats» et qu’au surplus, il ne détenait «aucun permis de l’Autorité des marchés financiers (AMF)».

Malgré tout, sur une période de sept ans, Thiboutot a «abusé de la confiance des victimes en leur promettant des rendements hors du commun sur leurs investissements», notamment sur des placements à un taux d’intérêt nominal annuel pouvant aller jusqu’à... 1825%.

«Les montants subtilisés aux victimes varient de 25 000 $ à 278 000 $ et proviennent d’économies, de REER, d’héritages» et «l’argent a servi pour les fins personnelles de l’accusé» soit «payer sa voiture BMW, l’école privée de sa fille et les cartes de crédit».

La juge a également souligné que les excuses formulées par Thiboutot, dans le cadre des représentations sur la peine, ont semblé « peu sincères et dénuées de sensibilité en regard des torts nombreux qu’il a causés aux victimes».

D’ailleurs, elle a tenu à rappeler que les séquelles pécuniaires et psychologiques avaient été «importantes» pour les victimes qui avaient confié «toutes leurs économies à l’accusé».

«La perte d’argent leur a occasionné du stress, de l’insomnie, des difficultés conjugales, de l’anxiété et de la honte», a dit la juge en parlant des 11 personnes qui ont croisé la route de l’accusé.

En plus de la peine d’emprisonnement, le tribunal a prononcé une ordonnance de dédommagement qui équivaut aux sommes non couvertes à la suite des procédures civiles, ce qui totalise un montant de 429 450$.

Finalement, la juge a interdit à l’accusé «d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui» pour une période de cinq ans.