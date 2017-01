Queen de retour à Montréal en juillet

Cet été, Adam Lambert mènera la célèbre formation Queen dans une tournée de 25 dates en Amérique du Nord. Le groupe s’arrêtera au Centre Bell, à Montréal, le 17 juillet prochain.

Sa dernière prestation dans cet amphithéâtre remonte à presque trois ans jour pour jour, le 14 juillet 2014.

Avec Vancouver, Edmonton et Toronto, la métropole fait partie des quatre seules villes canadiennes insérées dans l’itinéraire du chanteur et des musiciens Brian May et Roger Taylor.

Pour leur nouvelle série de spectacles qui doit s’amorcer 23 juin à Phoenix , en Arizona, les rockeurs auront tout le loisir de piger dans leur impressionnant catalogue de succès comprenant, entre autres, «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You» et «We Are The Champions».

La mise en vente des billets s’amorcera le vendredi 3 février à midi. Les prix varieront entre 62,50 $ et 197 $ l’unité.

L’an dernier, Adam Lambert et Queen ont concentré leurs énergies sur l’Europe. Ils ont notamment été les têtes d’affiche du festival Rock in Rio Lisboa, au Portugal.