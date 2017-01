Trump sème encore la discorde sur Twitter

Les jours se suivent et se ressemblent pour le 45e président des États-Unis. Donald Trump continue d’écrire le livre de la diplomatie sur Twitter, à coups de gazouillis provocants.

Voilà qu'il a conseillé au président mexicain sur le populaire réseau d'annuler sa visite à Washington s'il ne veut pas payer pour le mur que l’occupant de la Maison-Blanche veut construire à la frontière américano-mexicaine.

Pena Nieto n’a d’ailleurs pas tardé à annoncer qu’il ne viendra pas dans la capitale américaine la semaine prochaine.

L’émission «La Joute» fait de nouveau ses choux gras avec le mur de la discorde et sur les tourmentes que Trump ne cesse de provoquer.

«Et question d’ajouter l’insulte à l’injure, [les États-Unis] ont annoncé cet après-midi que pour payer pour le mur, ils allaient imposer un tarif de 20% sur tous les biens qui seront importés du Mexique, soulève Luc Lavoie. Ils vont provoquer une crise économique énorme au Mexique, et des troubles sociaux qui s’ensuivront.»

Cette mesure signifie tout simplement la fin de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), estiment les analystes de «La Joute». «[Trump] dit qu’avec cette taxe de 20%, il devrait récolter autour de 10 milliards et qu’il va payer le mur entre les États-Unis et le Mexique avec cette taxe-là, précise Bernard Drainville. Son porte-parole a dit aussi que ça pourrait être une taxe qui va s’appliquer éventuellement à tous les produits importés sur le marché américain, donc, ça peut inclure ceux du Canada, du Québec.»

Un des nombreux décrets signés cette semaine par Donald Trump prévoit que le ministère de la Sécurité intérieure va publier une liste d’immigrants ayant commis des crimes. «Je commence à trouver ici que l’on parle de questions de paix sociale et de guerre civile, souligne Luc Lavoie. Même si on ne cesse pas de me dire de ne pas faire de comparaisons avec Hitler, n’empêche que c’est comme ça que ça a commencé avec les Juifs en Allemagne, on les pointait du doigt pour ci et pour ça.»

Plus important groupe d’immigrants aux États-Unis, les latinos ne doivent pas trop apprécier les politiques que veut instaurer leur président. «Que pensez-vous que les gens d’origine latine ou mexicaine, et même leurs frères qui viennent du Costa Rica, du Salvador, du Nicaragua, que pensez-vous que ces gens-là pensent, s’interroge Luc Lavoie. Mais ce gars-là, il va falloir absolument l’arrêter», dit-il, jugeant qu’on atteindra bientôt le point où il faudra organiser la résistance.

Aux yeux du duo d’analystes, des sénateurs républicains importants pourraient se lever et barrer la route à leur président. Et c’est sans compter sur les mécanismes de la constitution américaine qui assurent un certain équilibre des pouvoirs en place chez nos voisins du Sud.

«Cette taxe de 20%, [Trump] va être obligé de la faire voter par le Congrès, donc, à un moment donné, il va falloir qu’il aille vers le Sénat et la Chambre des représentants, il ne peut pas gouverner le pays tout seul», explique Bernard Drainville.

Selon lui, les Mexicains, qui sont «très fiers, très nationalistes», vont finir par en avoir assez de recevoir des «claques sur la gueule à répétition». Des claques qui finissent par avoir un impact sur leur monnaie nationale. «Le peso est en chute libre et il y a un risque d’inflation lié à cela, ce ne sont pas de bonnes nouvelles», ajoute-t-il.

Luc Lavoie note que Donald Trump semble s’amuser à «jouer sur tous les petits réflexes primaires», comme ceux associés à la peur de l’étranger, de l’immigration. Pourtant, depuis quelques siècles, rappelle-t-il, les États-Unis ont toujours été «un exemple de démocratie dynamique et active, mais ils sont en train de devenir un pays fascisant», conclut-il.

Voyez dans la vidéo ci-dessus un extrait de l’émission «La Joute».