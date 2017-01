Victime de discrimination, Wilfred LeBouthillier reçoit des excuses

La compagnie qui a refusé d’assurer l’auteur-compositeur-interprète Wilfred Le Bouthillier pour une raison assez étrange, lui a présenté ses plus sincères excuses.

Dans un message publié sur sa page Facebook mercredi en journée, Wilfred qui s’est fait connaître grâce à Star Académie en 2003, dénonçait le fait que «L’Unique assurances générales» refusait de l’assurer, car il était connu et qu’il risquait d’utiliser les médias sociaux pour se faire justice sur la place publique.

Joint au téléphone jeudi en journée, Wilfred a raconté à TVAnouvelles.ca ce qui s’était passé.

«Je faisais affaire avec un courtier pour trouver un assureur. Mon courtier m’est arrivé et il m’a dit ‘’tu vas tomber en bas de ta chaise’’».

Selon Wilfred, même son courtier n’avait jamais vu un assureur lui donner une telle raison pour refuser d’assurer quelqu’un. «Je trouvais que ça ne faisait pas de sens», ajoute Wilfred.

L’artiste n’a donc pas hésité à dénoncer sur Facebook ce qu’on venait de lui dire. «Je me suis dit que si on me refusait pour cette raison, ça pourrait arriver à n’importe qui, refuser d’assurer quelqu’un par crainte des médias sociaux», ajoute Wilfred au bout du fil.

La conversation entre le courtier et l’assureur a également été enregistrée. Il ne s’agit donc pas d’une mauvaise compréhension ou d’un problème de communication.

Yves Gagnon, le vice-président de L’Unique a téléphoné l’auteur-compositeur-interprète pour lui parler et s’est excusé. «Le monsieur avait l’air vraiment sincère», ajoute Wilfred.

L’artiste a toutefois choisi une autre compagnie d’assurances. Il tourne la page sur cette mésaventure et accepte les excuses de l’entreprise.

Un artiste : plus de risques?

Même son de cloche auprès de l’assureur fautif, joint par TVA Nouvelles.

Le responsable des communications de L’Unique, Jean-Pascal Lavoie, a expliqué que «l’employée au bout du fil était dans l’erreur. On ne sait pas pourquoi elle a dit une telle chose au courtier d’assurances de M. Bouthillier. On essaie de savoir à l’interne. M. Bouthillier n’a pas mal compris, c’est vraiment de notre côté, on prend le blâme....».

«Le seul risque qu’on étudie, c’est le risque d’inoccupation de la maison à long terme. Un artiste qui quitte sa résidence pendant un mois ou deux peut poser plus de risques au niveau de la police. Toutefois ce n’est pas une raison pour ne pas assurer, assure M. Lavoie. Si le conjoint reste au domicile, ce n’est pas un problème», précise le porte-parole.