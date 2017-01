Wilfred LeBouthilier victime de discrimination

L’auteur-compositeur-interprète Wilfred LeBouthilier a utilisé sa page Facebook pour dénoncer ce qu’il croit être une injustice.

L’artiste, gagnant de l'édition 2003 de Star Académie, dit ne pas être capable de se faire assurer, car il est connu du grand public.

«Je n'en reviens tout simplement pas, mon courtier d'assurance vient de me téléphoner pour m'apprendre que je viens de me faire refuser par une compagnie d’assurance L'Unique assurances générales ils ont donné comme seule raison que je suis une personnalité connue et si jamais j’ai un démêlé avec eux je pourrais me servir de mes réseaux sociaux pour leurs faire du tord. Ce n'est pas un brin discriminatoire ?»

Son message, écrit mercredi en milieu de journée a été partagé une centaine de fois, et amplement commenté.

Rejointe au téléphone par TVAnouvelles.ca, la compagnie d’assurances générales L’Unique a indiqué qu’elle était au courant de la situation et qu'elle tentait d’entrer en contact avec Wilfred LeBouthilier pour clarifier le tout.

Plus de détails suivront