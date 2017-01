Arrêté après s’être stationné dans une place pour handicapés

Un gangster et rappeur du nom de Stitches a été arrêté pour possession d’arme et de drogues, en Floride. Tout ça parce qu’il s’est initialement stationné dans une place réservée aux handicapés.

Selon les autorités, des policiers ont aperçu la Porsche de l’Américain reculer dudit espace de stationnement près d’une épicerie Whole Foods. Les officiers ont immédiatement reconnu le rappeur, facilement identifiable.

Lorsqu’ils lui ont demandé s’il possédait une arme, l’homme a répondu par la négative en s’excusant et tendant un joint entamé aux policiers.

Selon ce que rapporte le média TMZ, les agents ont ensuite fouillé son véhicule et y ont trouvé un pistolet ainsi qu'une importante quantité de munitions sous le siège du conducteur. Stitches s’est par après excusé et a crié au malentendu : il croyait qu’on lui avait demandé s’il portait une arme «sur lui» et non «dans sa voiture».

Les policiers ont aussi trouvé 39 grammes de marijuana dans un pot Mason.

Le louche personnage n’aurait toutefois pas été puni pour son stationnement illégal.