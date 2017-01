Malaise dans la circonscription de Pierre Paradis

C’est la consternation dans la circonscription de Brome-Missisquoi représentée depuis 36 ans par le député Pierre Paradis à la suite du dévoilement de l’enquête de nature sexuelle de la Sûreté du Québec.

Populaire et très impliqué, M. Paradis était toujours présent pour les citoyens et était très au fait des demandes des nombreux agriculteurs.

«C’est comme toujours. Est-ce que ce sont de fausses ou de vraies nouvelles? On va voir. Je vais lui laisser la chance. Je ne suis pas un admirateur de ce monsieur, mais ce n’est pas sur une ligne de presse que je vais le condamner. On va voir et on va attendre. J’ai hâte que ça cesse. Les probabilités d’agression sexuelle et d’intimidation, ça n'a pas sa place aujourd’hui», explique un citoyen rencontré à la station-service.

Selon des proches de l’ex-ministre, Paradis doit rencontrer son médecin aujourd’hui à la suite d'un accident dont il a été victime. Il souffrirait d’une légère commotion cérébrale.

Le premier ministre Philippe Couillard aurait été mis au courant vendredi dernier qu’un signalement à la police visant Pierre Paradis avait été fait. Le ministre de l'Agriculture a été relevé de ses fonctions de ministre et exclu du caucus libéral hier.

Le cabinet du premier ministre a reçu mardi une lettre de plainte à l’endroit du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de la part de cette ancienne employée. Ce même jour, il a été rapporté que le ministre avait fait une mauvaise chute de cheval et qu’il souffrait d’une légère commotion cérébrale.

Député libéral depuis le début des années 80, Paradis a été élu à 11 reprises. Le député de 66 ans a pris la tête d’un premier ministère en 1985, soit celui de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu.