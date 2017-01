Deux personnes meurent intoxiquées au Nouveau-Brunswick

Plusieurs milliers de foyers étaient toujours privés d’électricité, vendredi, dans la péninsule acadienne où trois villes ont déclaré l'état d'urgence à la suite de la tempête de verglas qui s’est abattue sur le Nouveau-Brunswick mercredi soir. De plus, deux personnes sont mortes intoxiquées au monoxyde de carbone.

«La chose la plus importante en ce moment est d’assurer la sécurité de nos résidents dans le cadre de nos efforts de rétablissement à la suite de cette tempête, a déclaré le premier ministre Brian Gallant, vendredi. C’est pourquoi nous sommes dévastés par la nouvelle de ces événements. Nos pensées vont à la famille et aux êtres chers de ces personnes.»

Les autorités ont rappelé à la population «de ne jamais faire fonctionner de génératrice ou cuisiner avec une flamme nue à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, car ces activités créent du monoxyde de carbone qui peut représenter un grave danger».

Pannes massives

Les lignes électriques ont été durement endommagées par des arbres qui tombaient sous le poids de la glace. Les municipalités de Tracadie, Lamèque et Shippagan, durement touchées, ont déclaré l’état d’urgence vendredi, a rapporté l’ «Acadie Nouvelle».

Au plus fort de la crise, plus du tiers des abonnés de Énergie NB, soit 133 000 foyers étaient touchés par des pannes d’électricité. Vendredi après-midi, 55 600 abonnés étaient toujours dans le noir.

«Ça va faire trois jours qu’on est sans électricité, et ça risque de durer encore très longtemps, a expliqué en entrevue à TVAnouvelles.ca Cynthia Gionet, une résidente de l’île de Lamèque. On n’est pas la priorité, on va sûrement passer en dernier.»

Selon la résidente, même l’essence est difficile à trouver. Des centaines de voitures doivent faire la file pour faire le plein et les stations-service ont du mal à fournir à la demande. À la Coopérative de Caraquet, c’est l’eau et le pain qui se font le plus rare.

De nombreux refuges et centres de réchauffement ont été mis en place pour aider la population. Énergie estime qu’en fin de soirée vendredi soir 65 % des clients auront leur courant rétabli dans la péninsule acadienne.