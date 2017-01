Didier Lucien en dictateur François Duvalier

Pour ses 50 ans, Didier Lucien s’est offert tout un cadeau. En se glissant dans la peau du dictateur haïtien François Duvalier, le comédien plonge sans pudeur et sans complexe dans son passé avec son nouveau spectacle éminemment personnel.

Alors que le comédien s’installe dans une salle bétonnée de l’Espace Libre, ses collaborateurs et amis qui passent en coup de vent s’arrêtent pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. «C’est mon cadeau de fête, ce show-là. Je veux le voir comme ça. Je veux en profiter», lance-t-il, avec un grand sourire.

Avec «Ai-je du sang de dictateur?», le comédien révélé dans la série télé «Dans une galaxie près de chez vous» a écrit pour la première fois un spectacle sans limite de temps préétablie. «Je me suis demandé: qu’est-ce que j’aurais envie de jouer dans 10 ans? Ça devait être personnel et nécessaire, et c’est devenu une nécessité de raconter l’histoire d’Haïti autant pour mes enfants que mes amis. Les gens ne m’avaient jamais posé de questions, alors j’ai pris le blâme sur mes épaules et j’ai voulu raconter qui je suis!», s’exclame-t-il en riant.Décortiquer le dictateur

Entre des apparitions dans la série télé «The Art of More», une participation au film «Les Affamés» de Robin Aubert et des projets de mises en scène avec le Cirque du Soleil, le comédien est bien occupé.

La pièce «Ai-je du sang de dictateur?» occupe par contre une place toute spéciale dans son cursus. Fruit de deux ans de recherche, cette création vient concrétiser un long fantasme qu’entretenait Didier Lucien: interpréter le rôle d’un despote.Didier Lucien a donc décidé de plonger au cœur de son passé à travers le prisme de l’histoire, en revisitant celle d’Haïti, son pays natal, et de son dictateur, François Duvalier.

«Jouer un dictateur, c’est cool!, lance en s’esclaffant Didier Lucien. Au départ, je voulais jouer Idi Amine Dada, mais j’ai réalisé que j’avais un dictateur qui m’appartenait, avec lequel j’avais un lien réel. Ce nom-là a résonné pendant toute mon enfance, mais je n’avais jamais encore exploité son histoire.»

Arrivé au Québec il y a maintenant 49 ans, Didier Lucien est encore un peu empêtré dans ce concept du nouvel arrivant. «Qu’est-ce que ça veut dire pour moi d’être encore dans la position du gars pas né ici? Je suis plus un vieil arrivant...», illustre-t-il«T’es un vieil arrivé de la relève!», lance en riant Guillaume Chouinard.

Assis à ses côtés, le metteur en scène, collaborateur et grand ami de Didier Lucien est l’autre tête pensante de ce spectacle présenté à l’Espace Libre. «C’est une excursion identitaire et non une quête, parce qu’à la fin d’une quête il y a un Graal. Ce n’est pas ça qui se passe ici, ce que Didier livre ce sont des pistes de réflexion, des réponses partielles», explique-t-il.Du plaisir, c’est bien tout ce que je veux

Ce qui réside au cœur de ce nouveau projet reste toutefois une volonté de bonheur.

«Ça ne m’était jamais arrivé de faire 1h15 de représentation en ayant du plaisir du début à la fin!», note Didier Lucien.À tout juste 50 ans, le comédien trouve le moyen de doser son énergie, de mieux s’écouter. «Je dois faire ça, sinon je vais juste changer de job! Quand t’as 20 ans tu donnes tout. Maintenant, je sais qu’une implication maximale dans le jeu n’équivaut pas à se vider physiquement», souligne l’acteur.«La générosité, c’est se donner quand il faut. Il faut laisser de la place au spectateur pour qu’il puisse imaginer ce qui se passe dans ta tête. Un de mes grands plaisirs est de voir à quel point Didier est relax et ouvert sur scène», renchérit Guillaume Chouinard.C’est vers une telle ouverture, une telle simplicité que les deux hommes ont voulu aller, question de s’éloigner d’un cynisme ambiant. «On a voulu éviter tout ça, éviter aussi de tomber dans le pastiche, la comédie. Il n’y a pas non plus d’histoire d’amour. Comment faire un drame sans que ça soit un truc de relations?», s’interroge Didier Lucien.

«Voyons donc, c’est une histoire d’amour avec toi-même et tu le sais», interrompt Guillaume Chouinard, frondeur. «Ouais, semble admettre Didier Lucien, avant d’éclater de son grand rire communicatif. C’est clair que d’avoir ma face sur les affiches, c’est assez dictatorial.» Comme quoi le comédien a finalement trouvé despote à son pied.Ai-je du sang de dictateur sera présenté à l’Espace Libre du 27 janvier au 11 février.