Jonquière-Médic tient le coup

La survie du service de soins à domicile Jonquière-Médic, à Saguenay, est assurée au moins jusqu'à décembre 2017.

Les six médecins toujours en poste ont bien l'intention de demeurer fidèles à ce service et d'en assurer la survie tant et aussi longtemps qu'ils le pourront.

Le gouvernement du Québec n'a toujours pas bronché en ce qui concerne la modification des règles de tarification, qui entraîne une baisse de salaire considérable pour les médecins de Jonquière-Médic et qui menace son avenir.

Or, en attendant, le conseil d'administration s'organise pour compenser cette baisse de salaire, en puisant dans son fonds de réserves, créé spécifiquement pour faire face à de telles périodes difficiles.

«Avec la marche qu'on a tenue à Jonquière pour soutenir les gens de Jonquière-Médic, le conseil d'administration ne pouvait pas baisser les bras, a souligné le président du conseil d'administration, Bernard Simard. Ça nous a donné une motivation pour dire: ''on continue. La population de Jonquière mérite ce service-là''.»

La survie de Jonquière-Médic n'est toutefois pas assurée à long terme pour autant. L'équipe continue présentement ses démarches auprès du gouvernement et de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) dans l'espoir de faire bouger les choses.

Campagne de financement déterminante

Les membres de Jonquière-Médic compteront plus que jamais sur la générosité des citoyens lors de la prochaine campagne de financement.

«Actuellement, on a un groupe de médecins qui nous assurent qu'ils vont maintenir le service tant et aussi longtemps que la population va vouloir participer financièrement, soutient le médecin et fondateur de Jonquière-Médic, Roger Gagnon. La prochaine campagne de financement va être un peu le fer de lance de la survie réelle, au moins pour les deux ou trois prochaines années.»