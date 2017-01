La Journée de l'alphabétisation familiale célébrée

Une mère lit une histoire à son enfant, un geste simple qui peut représenter un défi pour certains. C'est pour cette raison que la Journée de l'alphabétisation familiale a vu le jour en 1999.

À l’occasion de cette Journée, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille, Sébastien Proulx, était de passage à Trois-Rivières, où l’organisme COMSEP (Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire) tenait une grande fête familiale.

Le ministre a tenu à saluer et remercier «les parents, les grands-parents et les organismes qui jouent un rôle de premier plan pour inciter les enfants à s'intéresser à la lecture.» «L'alphabétisation représente pour moi une priorité. Donner aux enfants le goût d'apprendre à lire et à écrire constitue la base de la réussite éducative et cette responsabilité incombe à tous», a indiqué M. Proulx.

«Ce qui est triste, c'est que dans les groupes d'alphabétisation on voit de plus en plus de jeunes et on doit se poser la question sur notre capacité à leur offrir des outils», a notamment affirmé le ministre Proulx.

«Si les parents ne savent pas lire et écrire, ils ne savent pas comment accompagner leur enfants et les enfants vont vivre des échecs scolaires», a pour sa part expliqué la coordonnatrice de COMSEP, Sylvie Tardif.

À Trois-Rivières, environ 20 % de la population ne sait ni lire ni écrire. Un pourcentage qui semble énorme, pourtant il est encore plus élevé dans certains quartiers.

«Dans certains quartiers populaires ça atteint 37 %», a ajouté Mme Tardif.

Le gouvernement a d'ailleurs annoncé en décembre une aide de plusieurs millions de dollars pour soutenir les organismes communautaires en alphabétisation.