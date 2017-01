Le corps d'une septuagénaire retrouvé dans son domicile

La dépouille d’une dame âgée a été découverte à son domicile situé dans le secteur de Pintendre, à Lévis, vendredi matin, alors que les autorités considèrent cette mort comme étant suspecte pour le moment.

«On va enquêter pour savoir si c’est une mort de cause naturelle ou non parce que oui, il existe le meurtre, mais il y a aussi la mort naturelle et le suicide alors pour l’instant, nous sommes dans une mort suspecte parce qu’on ne connaît pas les circonstances», a précisé le porte-parole du Service de police de Lévis (SPVL), Patrick Martel.

Les autorités ont reçu un appel vers 8 h, vendredi matin, indiquant qu’une dame dans les 70 ans serait décédée. Les policiers du SPVL ont été dépêchés sur les lieux alors qu’une enquête a rapidement été mise en branle.

«Il n’y a personne d’arrêté pour le moment, dans ce dossier. On a des témoins à rencontrer, donc c’est tout simplement de comprendre les circonstances dans lesquelles elle est décédée», a ajouté M. Martel.

«Un coroner est assigné au dossier. À quoi cela va aboutir? On en est là pour le moment.»

Une autopsie devrait aussi être pratiquée sur la dépouille afin de tenter d’établir les causes exactes de cette mort.