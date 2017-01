Le maire Coderre en visite en France et en Allemagne

Le maire de Montréal, Denis Coderre, entreprend vendredi une mission de trois jours qui le conduira en France et en Allemagne.

Le bureau du maire a annoncé vendredi qu’il se rendra à Lyon et à Nice, en France, puis à Berlin, en Allemagne. Il y fera la promotion du Vivre ensemble, du 375e anniversaire de la métropole ainsi que du Congrès mondial de Métropolis, qui se tiendra à Montréal en juin prochain.

Président de la Communauté métropolitaine de Montréal, Denis Coderre est aussi président de Métropolis, l'organisation qui représente les grandes villes du monde.

«Cette mission sera l’occasion de renforcer nos relations avec trois villes européennes avec lesquelles notre métropole entretient déjà des liens étroits et privilégiés, a déclaré le maire dans un communiqué. Nous démontrons notre solidarité et notre soutien à l’endroit des Niçois et des Berlinois qui ont récemment été éprouvés par de terribles attaques terroristes.»