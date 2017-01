Légalisation du cannabis: un appel à Québec pour qu’il assure la distribution

Une douzaine de personnes représentant ou ayant représenté des organismes en vue dans différents domaines demandent au gouvernement du Québec de s’engager à assumer la distribution du cannabis récréatif de façon responsable, dans la foulée du projet fédéral de légalisation de cette drogue.

«Pour les signataires, il est essentiel que l'État assume cette responsabilité pour éviter la mainmise du crime organisé sur ce commerce et pour maximiser les efforts en matière de prévention et de santé publique, peut-on lire dans un communiqué publié vendredi en début de soirée. Les signataires appellent de plus le gouvernement du Québec à lancer des consultations pour permettre l'étude des différents modèles publics envisageables.»

Les signataires, qui se définissent comme des «organismes et citoyens porteurs d'analyses et de perspectives diverses sur l'ensemble du dossier», soutiennent entre autres que le gouvernement du Québec devrait assurer ce rôle de distribution «parce qu'il est plus aisé pour une instance publique que pour des distributeurs opérant dans une logique commerciale d'intégrer des préoccupations de santé publique, de sécurité et de prévention dans son modèle d'affaires».

Liste des signataires :

Line Beauchesne, Professeure titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa et professeure associée au Département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke

Yv Bonnier-Viger, Professeur au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval

Josée Bouchard, Présidente, Fédération des commissions scolaires du Québec

Jean-Sébastien Fallu, Ph.D., Professeur agrégé, École de psychoéducation de l'Université de Montréal

Chercheur régulier à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal, à l'Institut universitaire en dépendance et au RISQ

Yves Francoeur, Président, Fraternité des policiers et policières de Montréal

Yves Georges, Président, Fondation québécoise d'éducation à la sécurité routière

Alexandre Joly, Président, Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ

Georges Lalande, Ancien président, Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

Dr Yves Lamontagne, Ancien président, Collège des médecins

Kenneth Lester, Professeur adjoint, Faculté de gestion Desautels, Université McGill, Président, Lester Asset Management

Jacques Létourneau, Président, Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Martine Valois, Professeure agrégée, Faculté de droit, Université de Montréal SAQ)