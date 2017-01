Les audiences de l’ONÉ reprennent depuis le début

L’Office national de l’énergie (ONÉ) a annoncé vendredi que les audiences concernant le pipeline Énergie Est reprendront depuis le début.

«Le nouveau comité d’audience nommé pour faire l’examen des demandes concernant les projets Énergie Est et réseau principal Est a annulé toutes les décisions prises ou rendues par l’ancien comité d’audience. Ces décisions seront supprimées du dossier officiel de l’audience», a annoncé l’Office dans un communiqué.

Ainsi, toutes les étapes et le calendrier de l’audience ne s’appliquent plus et une décision devra être prise par le nouveau comité d’audience sur la façon d’aller de l’avant avec l’audience.

Le projet de pipeline Énergie Est de TransCanada, d’une longueur proposée de 4500 kilomètres, prévoit le transport de pétrole brut de l’Alberta et de la Saskatchewan vers des raffineries de l’Est du Canada, avec un terminal portuaire au Nouveau-Brunswick.

Commencées en août dernier, les audiences ont dû être suspendues après que la crédibilité et l’impartialité du comité précédent eurent été mises en doute. De plus, une audience a été perturbée par des manifestants à Montréal à la fin août.

En janvier dernier, l’ONÉ a annoncé qu’un nouveau comité d’audience avait été formé pour examiner le projet de pipeline Énergie Est, assurant que l’audience sera «juste, transparente, opportune et accessible».

Le comité est composé du président d’audience, Don Ferguson, de même que deux autres membres, Carole Malo et Marc Paquin.