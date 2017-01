Les trains AZUR remis en service dès samedi

Les 12 trains AZUR qui avaient été retirés de façon préventive à la suite d'une importante panne sur la ligne orange du métro de Montréal vont être remis en service progressivement à compter du 28 janvier.

La Société de transport de Montréal a procédé à des inspections des appareils et a identifié l'origine du problème qui créait une interaction suspecte entre les rails et les frotteurs négatifs des trains MR-73 et des trains AZUR.

En identifiant le problème, la STM est en mesure de procéder à des ajustements sur les rails et les trains. Les frotteurs des trains MR-73 et des trains AZUR seront changés plus fréquemment, explique-t-on.

Le 14 janvier dernier, une partie de la ligne orange a été paralysée une dizaine d’heures en raison d’un bris d’équipement sur la voie. Les trains AZUR avaient été retirés alors que les MR-73 avaient été inspectés puis remis en circulation.

Rappelons que les frotteurs permettent d'assurer un contact avec les rails. Ils sont responsables d’alimenter le train en électricité et permettent à la STM de localiser le véhicule en tout temps dans le réseau.

Les frotteurs positifs sont connectés à une borne d'alimentation électrique alors que les frotteurs négatifs (ceux endommagés samedi) sont accolés aux rails.