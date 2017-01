Mischa Barton hospitalisée en psychiatrie

L’actrice Mischa Barton aurait été hospitalisée pour subir une évaluation psychiatrique après un étrange incident dans sa maison de West Hollywood, jeudi 26 janvier au matin. Des sources ont affirmé à TMZ que des policiers ont été appelés à son domicile: des voisins ont signalé son comportement erratique et ont dit qu’elle était suspendue à la barrière de son jardin, d’où elle accusait sa mère d’être une sorcière.

Les pompiers et les hommes du shérif ont répondu à un appel signalant une possible overdose et ils ont trouvé la vedette simplement vêtue d’une robe et d’une cravate. Les sources policières ont déclaré à TMZ que l’actrice avait été transportée de son plein gré dans un hôpital du voisinage pour subir une évaluation psychiatrique. La santé psychologique de l’actrice a déjà suscité des inquiétudes par le passé. Après avoir quitté la série pour ados Newport Beach en 2006, elle avait été arrêtée en 2007, alors qu’elle conduisait en état d’ébriété. Elle avait fait un passage en cure de désintoxication, puis avait fait une dépression en 2009.

L’an dernier, la jeune femme a accusé sa mère, Nuala, avec qui elle est brouillée, d’avoir fait retarder la vente de sa demeure de Beverly Hills, un an après l’avoir traînée en justice pour escroquerie et l’avoir accusée de lui avoir volé de l’argent. Mischa Barton a assuré que, en février 2016, quand les deux femmes ont décidé de vendre la maison, sa mère avait falsifié les documents d’achat de la maison pour être copropriétaire de cette demeure comptant sept chambres. Elle avait ensuite fait des emprunts grâce à la valeur de cette maison, avant d’en expulser sa fille. L’affaire a été classée dans l’espoir d’éponger leurs dettes, mais dans des documents juridiques datés de mai dernier, l’actrice assurait que sa mère avait mis un terme à l’accord en refusant l’accès à la maison à des acheteurs potentiels. L’avocat de la comédienne a demandé au juge de régler cette affaire et de nommer un administrateur légal, qui serait chargé d’assurer la vente. La mère de l’actrice s’est insurgée contre ces accusations « fausses » et « haineuses » dans sa réponse à la cour, déposée en juin. Elle a assuré que le retard de la vente de la maison était imputable à sa fille. Depuis, les deux femmes ont accepté de mettre leur maison en vente pour 7 millions de dollars.

Mischa Barton a tenté de relancer sa carrière en participant à la compétition Dancing with the stars en 2016, mais elle a été éliminée en deuxième semaine, en avril. En novembre dernier, elle est devenue la présentatrice inattendue de l’émission Joyride... Une émission pour passionnés de voiture dont les six épisodes ont été diffusés sur Esquire Network, à partir du 15 novembre dernier