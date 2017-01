Le président mexicain Enrique Pena Nieto et son homologue américain Donald Trump ont convenu de ne plus parler en public du mur que le second veut ériger à la frontière, a indiqué la présidence mexicaine dans un communiqué vendredi.

Les deux présidents, qui se sont entretenus par téléphone durant une heure, ont reconnu «des différences claires» au sujet du mur à la frontière et ont convenu «pour le moment» de ne plus en parler «publiquement», indique le communiqué.